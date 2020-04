Coronavirus : trois millions de foyers bénéficieront de l'aide exceptionnelle pour les plus modestes

L'objectif est d'aider les familles les plus pauvres à boucler leur fin de mois. A l’instar d’Eléonore, une mère de famille avec quatre enfants. Pour elle comme pour trois millions de foyers, le confinement occasionne des dépenses supplémentaires difficile à assurer. En conséquence, elle n’a pas d’autre choix que de solliciter l’aide du Secours populaire pour nourrir sa famille. "On ne peut pas toujours manger de manière équilibrée. On se nourrit principalement des pommes de terre, de pâtes et de riz", explique-t-elle.

Les restos du cœur doivent de leur côté gérer 20% de bénéficiaires en plus depuis le début de la crise. Et dans le même temps, à cause de la pandémie, il faut faire avec moins de bénévoles. "Ce sont souvent des retraités. Or on a demandé aux personnes de plus de 70 ans de rester chez eux pour ne pas les mettre en danger", explique Philippe Blanc, responsable du centre rue Cesselin, dans le 11e arrondissement à Paris. Les arbitrages seront rendus mercredi lors du Conseil du ministre et les mesures débattues vendredi à l’Assemblée nationale