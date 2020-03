Coronavirus : trois solutions pour aider le personnel de santé mobilisé

L'utilisation de cette plateforme est relativement simple. Elle propose de mettre en contact les Français mobilisés contre l'épidémie et qui ont besoin d'aide pour les courses et pour la garde des enfants avec les Français qui se portent volontaire pour les épauler dans ces tâches.

Le site de garde d'enfants Yoopies a mis en place pour le personnel des hôpitaux publics et des cliniques privées une plateforme de recherche de garde à domicile. Pour cela, Yoopies mobilise les réseaux d’étudiants et de personnel de la petite enfance.

Il est possible de placer une affiche dans l'entrée de son immeuble, d'inscrire son nom et renseigner l'aide que l'on peut apporter à ses voisins. L'association Voisins Solidaires propose même de télécharger un kit gratuit 'Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ?'