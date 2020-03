Coronavirus : un site internet pour évaluer les symptômes et orienter les Français en cas d'inquiétude

Un algorithme prend ensuite le relais. Alimenté via les dernières connaissances scientifiques disponibles, il a été développé en collaboration avec des médecins spécialistes et l'Institut Pasteur. A l’issue de l’évaluation, le site vous conseille alors soit de rester simplement confiné chez vous, de consulter votre médecin traitant ou encore d'appeler immédiatement le 15, lorsque cela est considéré comme nécessaire.

De quoi soulager l'inquiétude de bon nombre de Français, dans l'impossibilité jusque-là de savoir s'ils sont ou non porteurs du coronavirus. Le site maladiecoronavirus.fr, homologué par le ministère de la Santé, permet à tous ceux qui pensent être contaminés de faire une évaluation anonyme et gratuite. Il suffit pour cela de répondre à un questionnaire en 24 points, allant des symptômes (fièvre, toux, gêne respiratoire, courbatures...) aux antécédents médicaux, en passant par l'âge.

La plateforme maladiecoronavirus.fr a d'abord été mise en ligne mercredi 18 mars de manière discrète pour éviter un afflux trop important au début. En trois jours, plus de 600.000 connexions ont été enregistrées. Ce vendredi en début d’après-midi, le chiffre était passé à 1,4 million de visiteurs, avant d’atteindre 2 millions en tout début de soirée. Parmi eux, la moitié ont rempli le questionnaire jusqu'au bout, 12% ont été orientés vers le Samu, "un chiffre qui confirme l’utilité du site dans l’orientation responsable des patients et la nécessité de poursuivre son déploiement auprès du grand public", souligne son concepteur.

"Ce n'est pas du diagnostic, c'est une évaluation de l'état de santé pour savoir vers quoi on doit être orienté", souligne toutefois le Dr Fabrice Denis, membre de la toute nouvelle Alliance digitale contre le Covid-19. L'objectif est d'abord de rassurer et de "réduire les appels inutiles vers le SAMU, qui est saturé", a tenu à rappeler le cancérologue, qui avait lancé il y a quelques années une application semblable destiné au suivi personnalisé des malades du cancer du poumon.

En matière de protection de la vie privée, les données sont non nominatives et sont stockées dans le plus strict respect de la sécurité et de la confidentialité par Docaposte, une filiale numérique du Groupe La Poste. Les données sont ensuite mises à disposition de l'Institut Pasteur pour permettre d'évaluer l'évolution de l'épidémie. De quoi parer au fait que la plupart des malades ne bénéficient pas de tests en laboratoire pour confirmer ou non leur contamination.

"Nous pourrons [ainsi] suivre, département par département, le nombre de patients qui ont déclaré une toux avec de la fièvre et de l'essoufflement et on pourra voir au fil du temps que ce nombre diminue par exemple", a expliqué le Dr Fabrice Denis. Ces indications seront corrélées avec celles des services hospitaliers qui voient défiler les patients et on verra si on peut anticiper par exemple une baisse des patients nécessitant une réanimation."

Selon le dernier bilan annoncé ce samedi soir par les autorités sanitaires, la France compte plus de 15.000 cas confirmés et 562 décès.