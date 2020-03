Coronavirus : une attestation de sortie simplifiée pour les personnes handicapées

Depuis près de deux semaines, les Français ont pris l'habitude de sortir brièvement de chez eux avec leur attestation de déplacement dérogatoire dans la poche. Cette attestation exceptionnelle s'adressait jusqu'alors à l'ensemble de la population. Mais afin de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés avec la langue française, une nouvelle attestation leur est désormais dédiée, rédigée en langage Facile à lire et à comprendre (FALC).

Comme pour le formulaire "classique", celle-ci est disponible sur le site du gouvernement, et téléchargeable via ce lien. Les informations essentielles sont requises : nom, prénom, date de naissance, motif du déplacement, date, heure et signature. Mais tout est indiqué en langage simplifié. Ainsi, le motif "déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés" est simplement remplacée par la mention "pour aller travailler".

En plus des courtes indications se trouvent des logos facilement identifiables, tel qu'un stéthoscope pour "aller chez le docteur" ou un cadis pour "acheter à manger". À l'instar du reste de la population, cette attestation doit être recopiée si elle ne peut pas être imprimée.