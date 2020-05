Une fois mis au point, le vaccin contre le covid-19 sera-t-il obligatoire ?

Les internautes qui montent au créneau s'appuient sur un passage tiré d'un article de presse. Une recherche permet d'identifier la source et de vérifier l'authenticité de ces propos. Pour autant, la situation qui est décrite ne s'applique pas à la France, puisque l'expert interrogé s'est exprimé dans les colonnes du Journal de Montréal et s'intéresse donc à la législation en vigueur au Canada.

A LIRE AUSSI

>> L'Hexagone est-elle à la traîne en ce qui concerne le vaccin ?

>> La Chine dénonce une diffamation, Trump durcit encore le ton

Sollicitée par LCI, la Direction générale de la Santé rappelle qu'"en France, l’injonction de soin n’est pas légale", rappelle la Direction générale de Santé DGS), sollicitée par LCI. "Concernant les vaccinations obligatoires, elles ne concernent que les enfants." Rendre obligatoire un vaccin aux personnes majeures n'est donc pas acté : "aucune piste n’est écartée ni favorisée", ajoute la DGS.

Cette dernière précise que "le gouvernement travaille activement à la question de la sécurisation de l’approvisionnement en vaccins, quand ceux-là viendraient à être développés et validés", mais estime qu'il faut "avant tout qu’un vaccin validé et sûr soit disponible. Nous sommes actuellement à cette première étape." Aux yeux des autorités de santé, "la question de l’obligation, ou non, de la vaccination est subsidiaire car nous ne connaissons pas l’efficacité potentielle des futurs vaccins, la situation épidémiologique au moment où le vaccin serait disponible, la possible de saisonnalité ou non du virus, si le virus aura muté dans des souches différentes, la sécurité du vaccin…"