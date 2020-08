Une médecin diffuse sur Facebook un certificat contre-indiquant le port du masque, la justice saisie

"Suite aux messages diffusés par (la généraliste) sur les réseaux sociaux", l'ARS "a saisi le procureur", a en effet indiqué ce mercredi laconiquement l'agence. Et d'ajouter auprès de LCI que l'ARS avait "sollicité, dès mai 2020, les conseils de l’Ordre départemental et régional pour manquements déontologiques."

Interrogé par LCI, Jean-Marie Letzelter, président de l’Ordre de Médecin du Bas-Rhin a critiqué une médecin faisant "du charlatanisme". Et maintenant ? La médecin devrait passer "devant une chambre disciplinaire qui juge si elle a commis des fautes déontologies. Dans ce cas particulier on peut estimer qu’elle contrevient à plusieurs points de la déontologie."

Contactée par l'AFP, la professionnelle de santé se présente comme "un médecin conscient de la santé qui n'écoute pas les consensus". Plutôt qu'avec des médicaments, elle explique traiter ses patients avec "des plantes, des huiles essentielles et de l'hypnose humaniste". "Suspension ou pas, ce n'est pas le problème. Je ne suis pas au courant. Mon problème ce sont les nourrissons et les personnes âgées, la santé des Français. On entre en dictature", a-t-elle estimé. "Le masque est une arnaque totale et fait peur", a-t-elle poursuivi, soutenant avoir diffusé son certificat sur Facebook pour que "chacun choisisse pour sa santé".