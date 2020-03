Coronavirus : l'Hérault limite l’accès aux supermarchés à 100 personnes

Avec l’interdiction prise depuis le vendredi 13 mars de rassemblements de plus de 100 personnes et la fermeture de lieux publics non essentiels à la vie du pays le lendemain, la question se posait des lieux ouverts et enclins à recevoir simultanément beaucoup plus de personnes comme les transports en commun ou les supermarchés. Si la question demeure pour les premiers, le préfet de l’Hérault a tranché pour les seconds.

Dimanche, Jacques Witkowski a étendu les mesures de restriction à l’accès aux commerces afin d’endiguer l’épidémie de coronavirus. Désormais, de nombreux établissement vont devoir limiter à 100 le nombre de personnes présentes (marchés alimentaires, commerces alimentaires et de vente à emporter, bureaux de poste, pharmacies, stations essences, bureaux de tabac et de presse, etc.). Cela concerne notamment les grandes et moyennes surfaces.