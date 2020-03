Coronavirus : les compagnies aériennes font-elles voler "des avions fantômes" ?

Les craintes liées au coronavirus affectent le trafic aérien, et font même redouter des faillites pour les compagnies les plus exposées ou les moins solides. L'Association internationale du transport aérien estime ainsi que l'épidémie pourrait coûter de 63 à 113 milliards de dollars au total au secteur.

Cette publication fait écho à des photos prises dans des vols à destination de l'Italie et postées sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on se rend compte que seulement quelques passagers ont pris place dans l'appareil, dont l'immense majorité des sièges restent vides.

La législation dont il est question date de 1993, souligne à LCI un représentant de la Commission européenne. "Il s'agit d'une règle intelligente d'ordinaire, mais qui conduit dans la situation actuelle à des conséquences un peu absurdes". En résumé, ce texte prévoit que dans les aéroports saturés, les compagnies doivent utiliser au minimum 80% des créneaux de décollage et d'atterrissage qui leurs sont attribués. Si une compagnie ne les utilise pas, ils sont partagés à d'autres opérateurs, et donc en quelque sorte "perdus".

Cette règle est parfois surnommée "take it or loose it", littéralement "tu les prends ou tu les perds". Elle explique que certaines compagnies, britanniques notamment, aient pu décider de maintenir des vols malgré un remplissage très insuffisant. La Commission, qui suit de près ce dossier, souligne qu'elle "est en train d'observer la situation et va étudier les différentes options possibles pour agir". Elle compte en tout cas prendre des mesures assez rapidement, "surtout si cela venait à durer".

Lundi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est également emparé du sujet, demandant au commissaire européen Paolo Gentiloni que les "compagnies aériennes puissent conserver leurs créneaux aériens sans avoir à faire tourner leurs avions à vide". Il a jugé la réglementation "absurde" dans les circonstances actuelles.

Des critiques entendues par la Commission, dont la présidente, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle allait proposer "très rapidement" un assouplissement temporaire de ces règles. "Nous voulons qu'il soit plus facile pour les compagnies aériennes de garder leurs créneaux aéroportuaires même si elles n'opèrent pas de vols dans ces créneaux en raison du déclin du trafic".