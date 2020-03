Coronavirus : vous n'aurez plus besoin de renouveler votre attestation employeur pour aller au travail

C'est peut-être un détail pour vous, qui télé-travaillez, mais pour ceux qui doivent continuer à se rendre sur leur lieu de travail, c'est loin d'être anodin. Jusqu'à ce week-end, ces derniers devaient, pour ce faire, se munir de la même attestation dérogatoire de déplacement que tout un chacun, avec en plus une attestation professionnelle adressée par l'employeur, à renouveler chaque jour. Le dispositif a désormais changé, avec la mise en ligne par le gouvernement d'une nouvelle attestation de déplacement, se voulant plus pratique, spécifiquement dédiée aux salariés qui se rendent sur leur lieu de travail.

"Ce document, établi par l'employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d'un salarié, qu'il s’agisse : du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige, et des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur", indique le site du gouvernement.

Ce qui change : l'attestation contient à présent une case "durée de validité", déterminée par l’employeur, impliquant qu'il n’est plus nécessaire de la renouveler chaque jour. Une durée qui "doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos", est-il encore précisé. En outre, ce document se suffit à soi, et n'a plus à être couplé à l'attestation classique, en vigueur depuis le 17 mars. Celle-ci continue, du reste, à être la seule nécessaire aux "travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi", et qui doivent donc toujours s'en munir "en cochant le premier motif de déplacement".