Séjour écourté à cause de la pandémie : que prévoit la législation ?

Et pour cause, l'agence refuse aujourd'hui un remboursement correspondant à la dizaine de jours non effectués sur place. À défaut, Claudine souhaiterait bénéficier d'une contrepartie, pourquoi pas en vue d'un prochain voyage lorsque la situation le permettra.

Si le gouvernement a légiféré par ordonnance au sujet des voyages à venir jusqu'au 15 septembre (avec de possibles avoirs ou des remboursements différés), la question des séjours interrompus reste posée. Pour y voir plus clair, il faut se tourner vers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée au ministère de l'Intérieur.

Un rapatriement en France en raison de l’épidémie de Covid-19 ne relève pas de l'ordonnance du 25 mars 2020, note la DGCCRF, "ce sont donc les dispositions du Code du tourisme qui sont applicables". Que dit-il ? Notamment que "le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée en cas de non-conformité (durée du séjour, services fournis) des services fournis dans le cadre d'un contrat".

Reste que, toujours selon le Code du tourisme, "le voyageur n’a droit à aucune indemnisation, réduction de prix ou dommages et intérêt, si la non-conformité est imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables". La DGCCRF précise d'ailleurs que ces dernières constituent "une cause exonératoire de la responsabilité du professionnel", ne les obligeant donc par à procéder à une compensation totale ou partielle. Dès lors, l'enjeu pour les voyageurs comme Claudine est de savoir si l'épidémie de Covid-19 peut être entrer dans la définition des "circonstances exceptionnelles et inévitables". Une question que seule la justice se trouve aujourd'hui en mesure de trancher.