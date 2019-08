Corrèze : des citernes d'eau potable pour lutter contre la sécheresse

Si soleil et chaleur riment souvent avec vacances, le problème de la sécheresse est une toute autre histoire. En effet, une quarantaine de départements sont en situation de crise. En Corrèze, les 4 000 habitants sont ravitaillés en eau potable par des camions-citernes. Ces derniers se relayent pour compléter les réserves. De leur côté, les habitants ont été avertis de réduire leur consommation. Face à une forte restriction d'eau, certains d'entre eux récupèrent l'eau de pluie et l'utilisent en complément.



