Corrèze : les lacs, l'alternative idéale aux stations balnéaires

Tout comme les stations balnéaires, à quelques différences près, les lacs offrent également tous les plaisirs de l'eau. Au lac du Causse, en Corrèze, par exemple, nombreuses activités sont à disposition des vacanciers à part la baignade. Entre les châteaux de sable, les tirs à l'arc, le parc aqua-ludique et les séances de paddle, petits et grands y trouvent leur compte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.