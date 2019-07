Corse-du-Sud : plus de matelas sur les plages de Coti-Chiavari

L'interdiction de matelas sur les plages de Coti-Chiavari suscite pas mal d'incompréhension. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. D'un côté, il y a ceux qui veulent préserver l'état sauvage des lieux et d'un autre, ceux qui préfèrent privilégier le confort. Par ailleurs, pour la gérante de la Plage d'Argent, la perte du chiffre d'affaires est conséquente due à l'interdiction d'installer des parasols et des transats sur les lieux.



