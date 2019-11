Corse : la parole anti-mafia se libère

Bientôt la fin de l'omerta ? En Corse, deux associations et certains habitants brisent la loi du silence pour dénoncer l'emprise de la mafia qu'ils ne supportent plus. Alors que ces quinze dernières années, on compte 451 homicides ou tentatives d'homicides, les témoins de ces crimes sont rares et souvent peu locaces. Pour la première fois, des insulaires parlent, sans cacher leur identité.