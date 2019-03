Côte Atlantique : la menace de pollution à l'hydrocarbure suscite de l'inquiétude

La Gironde et la Charente-Maritime ont été placées en pré-alerte à la pollution à la suite du naufrage du navire italien Grande America le 10 mars 2019. Les nappes de fioul qui dérivent à 300 kilomètres de la côte pourraient arriver entre les deux départements si elles ne sont pas pompées. À La Rochelle, la situation inquiète les habitants qui se sentent impuissants. Dans le port de la ville, ces derniers se préparent à une éventuelle marée noire qui représente une pollution non négligeable.



