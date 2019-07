Côte d'Azur : ça sent les vacances !

Les vacances ont commencé sur la Côte d'Azur. On se croirait déja en mi-août en voyant le monde qui parcourt la plage. Avec 30°C à l'ombre et 25°C dans l'eau, rien de tel qu'une bonne baignade ou de la lecture au bord de la mer. Les terrasses et les cafés, quant à eux, se remplissent peu à peu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.