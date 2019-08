Côte d'Azur : quel bilan pour les vacances ?

Sur la Côte d'Azur, le bilan de l'été 2019 est mitigé. Ce mois d'août, le soleil est au rendez-vous dans le Var, tout comme la fréquentation touristique. Comme l'année 2018, de nombreux vacanciers français s'y sont rendus pour profiter de la mer. De quoi remonter le moral des restaurateurs et des hôteliers qui ont eu une baisse de leurs chiffres d'affaires en juillet 2019. Les touristes étrangers étaient absents, notamment à cause de la crise des gilets jaunes. Mais l'été est loin d'être terminé et des vacanciers sont attendus pour le mois de septembre.



