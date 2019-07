Coulée de boue en Savoie : la circulation ferroviaire coupée pour plusieurs semaines

À cause des orages, une coulée de boue recouvre les voies ferroviaires de la Savoie. La circulation des trains en est paralysée. Les usagers sont obligés de prendre leurs voitures ou à défaut, le bus de substitution. La situation a également des impacts sur le trafic de marchandises. Avec l'arrêt des activités de ces camions, le chiffre d'affaires enregistre plusieurs milliers d'euros en moins.



À cause des orages, une coulée de boue recouvre les voies ferroviaires de la Savoie. La circulation des trains en est paralysée. Les usagers sont obligés de prendre leurs voitures ou à défaut, le bus de substitution. Le trafic de marchandises subit également les conséquences. Avec l'arrêt des activités de ces camions, le chiffre d'affaires enregistre plusieurs milliers d'euros en moins.



