Coupe d'Afrique : 282 interpellations et des incidents à Paris, Lyon et Marseille après la victoire des Algériens en demi-finale

TENSIONS AUX CHAMPS-ELYSÉES





Après la victoire des Fennecs en Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la situation était tendue à Paris. Les forces de l'ordre et les supporters de l'Algérie se sont affrontés sur les Champs-Elysées. A plusieurs reprises, les forces de l'ordre, mobilisées en nombre pour parer d'éventuels incidents, ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Ils ont été la cible de jets de pétards et de projectiles.





La situation s'est légèrement apaisée vers 2 heures du matin.