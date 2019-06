Courriers de l'administration : en finir avec le charabia !

Les courriers et mails administratifs laissent parfois perplexes, avec les jargons et autres charabias. Pour les rendre plus clairs et réussir à les maîtriser, le gouvernement propose de lui renvoyer les pires courriers sur son nouveau site internet : oups.gouv.fr. Le site a déjà connu 200.000 connexions en trois semaines.



