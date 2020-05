Cours virtuels, cours réels... La crise sanitaire va-t-elle bouleverser l'enseignement à la fac ?

Alors que l’enseignement et les examens s’organisent en ligne depuis la mi-mars, le mois de septembre se profile déjà avec une question fondamentale : comment concilier la reprise des cours et la sécurité sanitaire dans les universités ? La faculté britannique de Cambridge, qui comptabilise environ 20 000 étudiants, a déjà tranché : tous ses cours, sans exception, seront dispensés en ligne l’an prochain. De quoi donner des idées aux établissements français ?

Tandis que la Sorbonne Université prépare la rentrée prochaine, son président Jean Chambaz, lui, a estimé "indispensable" le retour des étudiants et s’est dit plutôt partisan d’un "enseignement hybride", lors d’un point presse en visioconférence le 12 mai dernier. Selon lui, "le seul enseignement à distance est vain, ce n’est pas la solution. Il doit être un élément complémentaire à l’enseignement présentiel". Et de poursuivre : "Notre priorité, c’est de pouvoir accueillir nos étudiants dans les campus et dialoguer avec eux, dans le respect des mesures sanitaires de sécurité qui seront en vigueur."

Le président de la CPU Gilles Roussel a quant à lui indiqué "réfléchir à différents scenarii, qui combinent présentiel et distanciel". En précisant que "les modalités de mise en œuvre de ces nouveaux plans vont beaucoup dépendre des sites, des disciplines (…) ou des niveaux de formations" puisque que "dans les premières années on a vraiment besoin d’avoir un lien beaucoup plus fort avec les étudiants".

En effet, la question des nouveaux arrivants se pose. Et notamment à Sciences-Po, où l’on nous précise porter une attention toute particulière à la "promo Covid" qui n’est plus allée au lycée depuis le 16 mars dernier et qui a vu son calendrier scolaire chamboulé, avec des épreuves du Baccalauréat remplacées par du contrôle continu. "Les étudiants sont très inquiets, une pétition circule pour que tout l’enseignement ne soit pas numérique. C’est là-dessus que Sciences Po est en train de réfléchir, notamment avec l’arrivée des premières années", explique-t-on du côté de la communication de l’école. "Le principe qui est posé est la combinaison, pour les cours, de numérique et de présentiel, la priorité étant de garantir l’accès aux formations à tous les étudiants, sachant que 50 % d’entre eux sont étrangers."

Dans un communiqué, la direction propose aux étudiants un accès à une double formation : un "campus numérique" d’une part, avec "l’ensemble des contenus pédagogiques" et un "campus physique" de l’autre, "dans chacune des sept villes où Sciences Po est présent", en "petits groupes" et sous la forme d’"ateliers, tutorats, projets collectifs, travaux de groupes". Les modalités de la reprise des cours doivent être précisées au début du mois de juin. Le tâtonnement est le même à l’université de Lille, où l’on nous indique que "rien n’est encore acté pour la rentrée".