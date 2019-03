Courseulles-sur-Mer : un temps ensoleillé qui ravive la joie printanière

Le soleil illumine la ville de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados. Les légumes printaniers remplissent les étals de marchés et divers produits d'été, tels que les belles cartes postales de la région ou encore les lunettes de soleil, sont déjà en vente. Les habitués se prélassent sur les terrasses des cafés et reprennent goût à la vie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.