Couvre-feu : Roselyne Bachelot défend "un assouplissement" pour les sorties culturelles

La nouvelle a été un nouveau coup de massue pour le monde de la culture. Avec l’annonce d’un couvre-feu entre 21h et 6h du matin en Île-de-France et dans 8 métropoles, le gouvernement a déclenché une vague de contestation. Mais Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, n’a pas dit son dernier mot. Dans un entretien publié ce vendredi par Le Parisien, celle qui se présente comme "la médiatrice entre le monde de la culture et le gouvernement" défend un compromis pour venir en aide aux théâtres et cinémas français. Depuis l’annonce du gouvernement, elle dit être en contact avec "les différents acteurs de la culture, du théâtre, du cinéma et de la musique. Il y a un appel très fort venant de leur part pour un assouplissement", déclare la ministre.

Le monde de la culture souhaite "considérer que 21 heures, ce n'est pas l'heure à laquelle on doit être chez soi mais, pour ceux qui ont un ticket pour une pièce ou un film, l'heure du départ de la salle", explique-t-elle. Une solution qui "paraît plaidable" estime Roselyne Bachelot. "Les gens mettent 30 minutes ou même une heure pour rentrer, le temps qu'il faut, c'est leur billet qui servirait de justificatif", suggère la ministre, assurant que le gouvernement va "examiner cette demande, sous réserve bien sûr de l'évolution de la situation sanitaires".