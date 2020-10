Couvre-feux, aides au secteur culturel, TousAntiCovid... les nouvelles mesures du gouvernement

C'était un point hebdomadaire particulier pour revenir "une situation grave". Le 22 octobre, c'est donc Jean Castex, et non Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a mené l'exercice. "La deuxième vague est là", a rappelé le chef du gouvernement en guise d'introduction avant de présenter les nouvelles mesures destinées à contenir une reprise de l'épidémie caractérisée par, ce jeudi, un nombre record de nouveaux cas positifs quotidiens : 41.622, du jamais-vu en Europe.

Ce sont désormais 38 départements supplémentaires et un territoire outre-mer qui vont être concernés vendredi soir à minuit par un couvre-feu. Les rues de ces territoires devront être désertes de 21h à 6h pour une durée de six semaines. Les règles de ces nouveaux couvre-feux seront les mêmes que dans les neuf métropoles françaises déjà concernées par cette mesure.

Au total ? Ce sont donc 54 départements, ce qui représente 46 millions de Français, qui sont concernés par cette mesure. Cette interdiction des sorties et des déplacements de 21h à 6h s'appliquera à l'ensemble du territoire des départements concernés et "normalement" pour une durée de six semaines, selon le Premier ministre. Là où, la semaine dernière, seules des métropoles étaient placées sous couvre-feu, c'est désormais l'ensemble du département où elles se situent qui y sont soumis.

Le visage était sombre et le moment grave. Jean Castex a justifié la décision de généraliser le couvre-feu à une bonne partie de la France en étant particulièrement alarmiste. "La situation continue à se dégrader en France", dit-il avec une intonation austère. Puis, poursuit, "elle est très préoccupante, grave, partout en Europe", "nul est épargné".

Ces sept derniers jours, 251 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 personnes ont été recensés sur l'ensemble du territoire, soit une augmentation de 40% en une semaine. "Toutes les tranches d'âges sont touchées notamment les plus de 65 ans chez qui le nombre de cas a triplé en six semaines", précise-t-il. Le Premier ministre prépare les esprits à faire face à l'adversité en reconnaissant que "les semaines qui viennent seront dures, nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve, le nombre de morts va continuer d'augmenter." Et si l'épidémie n'est pas jugulée par le couvre-feu, de prédire "des mesures beaucoup plus dures". "Il est encore temps de l'éviter mais il ne nous reste plus beaucoup de temps", a déclaré le chef du gouvernement.