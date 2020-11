Vaccins contre le Covid-19 : 15% des volumes acquis par l'UE iront à la France

La France dans les starting-blocks pour se procurer des vaccins. Six contrats d'approvisionnement pour le "produit-miracle" contre le Covid-19 devraient avoir été signés d'ici fin novembre, a indiqué dimanche Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie. En tout, pas moins de "15% des volumes" acquis par l'Union européenne iront à la France, a-t-elle estimé.

"Nous avons (...) quatre contrats signés et deux pré-accords dont la rédaction juridique doit suivre un processus de validation. Donc, six accords signés d'ici fin novembre", a détaillé sur Radio J la ministre, impliquée dans les négociations au niveau européen. Selon elle, "chacun de ces accords correspond à 200 à 300 millions de doses de vaccin en commande ferme, plus 100 à 200 millions optionnels. Un seul de ces contrats, avec Moderna, porte sur des doses plus petites, 80 millions, cela est lié à la complexité de fabrication".