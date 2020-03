Fermeture d'écoles, gels en pharmacie, plan blanc... Le gouvernement adapte sa riposte face au coronavirus

Première décision forte prise ce vendredi soir : la fermeture à partir de lundi des crèches et établissements scolaires dans l'Oise et le Haut-Rhin. "Non pas parce que ces lieux sont plus dangereux", mais en raison des risques de transmission et des difficultés à faire "respecter l'ensemble des consignes" sanitaires en milieu scolaire, a plaidé Edouard Philippe, entouré de six ministres et secrétaires d’État au ministère de la Santé. Dans ces deux départements est également instaurée la "limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels à la vie sociale et démocratique", a ajouté le chef du gouvernement, qui a "invité les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé original, d'affections de longue durée ou chroniques, compte tenu de leur âge, à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile".