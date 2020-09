Aix-Marseille : la fermeture des bars et restaurants repoussée de 24 heures

Annoncée pour samedi, la fermeture des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille interviendra finalement à partir de dimanche soir. Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, a vendu la mèche en début de soirée après une réunion avec le ministre de la Santé Olivier Véran et des élus. La fermeture tant redoutée aura finalement lieu "à partir de dimanche soir", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas énorme mais c'est déjà quelque chose", s'est félicitée Maryse Joissains, la maire LR d'Aix-en-Provence, saluant le fait que les restaurateurs aient obtenu plus de temps pour "écouler leurs stocks".

Depuis l'annonce mercredi par le gouvernement du placement de Marseille en "zone d'alerte maximale" et de la fermeture pour 15 jours des bars et restaurants, élus et commerçants étaient vent debout, fustigeant des mesures prises sans concertation. En visite ce vendredi dans la cité phocéenne, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a défendu une mesure "nécessaire". Le virus continue de progresser dans le pays avec près de 15.800 nouvelles contaminations en 24 heures, selon les chiffres qui ont été dévoilés en début de soirée par la Direction générale de la Santé (DST).