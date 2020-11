Covid-19 : à Monaco, les touristes français font le bonheur des commerçants

Alors que le confinement est en vigueur depuis maintenant près de trois semaines, de plus en plus de Français résidant dans le Sud du pays partent en escapade à Monaco.

"C'est un mois important dans notre profession, un bon mois de vente en principe de vente", déclare Alain Latore, gérant de la boutique Capucine's à la Condamine. Une aubaine pour celui qui espère pouvoir se rattraper après un été difficile, au grand dam des commerces frontaliers. "Je plains mes confrères", confie-t-il.

"Globalement aujourd'hui on a eu beaucoup de chance que notre gouvernement ait pris les bonne décisions, n'ai pas suivi ce qui s'est passé en France et ne nous a pas accablé avec une fermeture", explique Nicolas Matile-Narmino président de l'Union des Commerçants et Artisans de Monaco sur Monaco Info. Pour le représentant de ces professions, l'arrivée d'une clientèle française"peut aider" les commerces à se rattraper après la quasi-absence de clientèle étrangère lors des mois de juillet et août. "Mais dire que c'est une aubaine, non. C'est un moindre mal", explique Nicolas-Matile-Narmino qui juge "scandaleux" la fermeture des petits commerces rançais au profit des grandes surfaces.