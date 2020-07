A Quiberon, fermeture la nuit des plages, parcs et jardins pour enrayer la reprise de l'épidémie

La commune appelle à la vigilance de chacun ; "En raison du constat d'un relâchement préjudiciable dans les comportements et du fort potentiel de diffusion du virus sur le territoire, les services de l'État invitent l'ensemble de la population de Quiberon à réduire fortement les contacts sociaux et respecter les gestes barrières", précise la Préfecture.

"Des mesures ont été prises sans délai le (vendredi) 24 juillet par le préfet du Morbihan et le maire de Quiberon", rappelle la préfecture dans un communiqué. Elle souligne également que jeudi 23 juillet dernier, le port du masque avait déjà été "rendu obligatoire sur les marchés de plein air et sur les axes très fortement fréquentés par la population".

Il a, par ailleurs, dénoncé une irresponsabilité de la jeunesse" et menacé qu’il pourrait prendre des mesures strictes pouvant aller jusqu’à "l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes" et la fermeture des bars à partir d’une certaine heure "par exemple 19h". Ainsi, les plus jeunes sont appelés "à ne pas participer à des événements privés ou bien publics incompatibles avec le respect des règles de distanciation".

"Si cette tranche d'âge est le plus souvent asymptomatique une fois contaminée, elle transmet toutefois le virus une fois contaminée et expose ainsi les populations les plus fragiles", insiste la préfecture qui rappelle que "la période estivale ne doit pas être synonyme d'un relâchement dans le respect des gestes barrières".