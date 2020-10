Covid-19 : avant d'envisager un reconfinement, quelles solutions reste-t-il ?

Chez nos voisins, la situation n'est guère plus réjouissante. L'Irlande commence ce mercredi un reconfinement de six semaines, tandis que le Pays-de-Galles le débutera vendredi, pour deux semaines. En France, les effets du couvre-feu ne pourront pas s'observer avant encore plusieurs jours. Mais dans certaines métropoles, la courbe des contaminations flambe toujours. Quelles solutions reste-t-il avant d'envisager un reconfinement, comme en mars dernier ?

Selon les données officielles, les entreprises demeurent des lieux privilégiés pour la propagation du virus. Dans son dernier bulletin hebdomadaire , Santé publique France estime que 248 des 1.500 clusters actuellement "en cours d'investigation" se trouvent dans des "entreprises privées ou publiques". À titre de comparaison, seuls les milieux scolaires (376) et les Ehpad (304) recensent plus de foyers de contamination.

En ce sens, imposer le télétravail aux entreprises qui le peuvent pourrait permettre d'éviter un nombre important de nouveaux cas. "C'est bien beau de demander aux restaurants de faire des efforts, mais les entreprises doivent en faire autant", analyse Anne Sénéquier, codirectrice de l'observatoire de la santé mondiale à l'Iris, dans les colonnes du Parisien. "Le problème est l'absence de confiance, on croit encore qu'un salarié en télétravail passe sa journée devant Netflix."

Cependant, contraindre les entreprises au télétravail obligerait le président de la République à changer de cap. "Quand on a une résidence secondaire et que l'on télé-travaille, c'est chouette, mais quand on a un appartement avec les enfants à la maison et de la promiscuité, cela devient vite très dur", indiquait Emmanuel Macron lors de sa dernière interview télévisée. En outre, "on a besoin que les entreprises fonctionnent, elles ont besoin d'avoir de la présence au travail", estimait-il alors. Difficile d'imaginer un changement de doctrine si rapide du côté de l'Elysée, même si le nouveau protocole sanitaire en entreprise renforce encore la contrainte du télétravail.