Ces métiers où porter le masque est impossible

Dans son cabinet à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, Françoise Vidal prévient tout de suite ses jeunes patients : "Je me recule bien et je retire mon masque". Cette orthophoniste n’a guère le choix : son travail repose énormément sur les mimiques du visage. Impossible donc de dissimuler une partie de celui-ci. "Nous sommes obligés pour des rééducations bien précises de retirer nos masques", justifie-t-elle.

Handicapant, le masque l’est également pour certains enseignements. Entre autres, les cours de code pour sourds et malentendants, puisqu’en langue des signes, une grande partie des messages passent par le visage. "On perd aussi tout ce qui va être les émotions [avec un masque], donc on perd facilement plus de 60% de la langue. C’est toute la difficulté", relève Sébastien Hennequin, directeur général de l’Association régionale pour l’intégration des sourds (Aris).