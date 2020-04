Non, un supermarché de Charente-Maritime n'a pas quintuplé le prix des pommes de terre en une semaine

"C'est vrai, je le reconnais, il y a sur certains fruits et légumes frais une forte augmentation", a indiqué le 8 avril le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Il l'explique par le fait que des produits auparavant importés et peu chers soient aujourd'hui remplacés dans les étals par une production uniquement française, avec des standards de qualité supérieurs.

"Il y a une semaine, on a décidé d'arrêter une variété de pommes de terre primeur plus ordinaire, la Celtiane, qui n'était pas locale, pour faire de la pomme de terre de l'île de Ré, car elles viennent d'arriver sur le marché", a indiqué à l'AFP le gérant du supermarché, "nous avons toujours en vente une variété de pommes de terre basique, la Agata, à 1,39 le kilo", a-t-il néanmoins ajouté, photo à l'appui.

Le magasin, qui n'est situé qu'à environ 50 kilomètres de l'Île de Ré, a ainsi souhaité privilégier une production locale pour ces pommes de terre de qualité supérieure, dites "gourmets". Une décision prise ces derniers jours et qui correspond au début de la saison des récoltes. Et dont le prix élevé est justifié par la loi de l'offre et de la demande. En d'autres termes, c'est parce que les volumes sont encore faibles que les prix sont si élevés : "D’ici une semaine ou deux, son prix va baisser du fait de la production plus abondante", indique la direction de l'enseigne.

"Le système de distribution des pommes de terre de l’Île de Ré est très fermé", souligne un manager, "C’est une variété cultivée uniquement sur l’île, de plus il s’agit d’une petite production qui est contrôlée par une seule coopérative qui empêche toute autre production sur l’île si le producteur n’y est pas affilié." Dans les rayons, les consommateurs ont bien entendu toujours le choix, Carrefour précise d'ailleurs que ces pommes de terre de qualité supérieure ne représentent qu'un très faible volume de ses ventes, à peine 1%.

Si des hausses peuvent être observées sur certains fruits et légumes frais en raison de l'épidémie, il est donc faux d'affirmer que ce supermarché de Charente-Maritime a quintuplé le prix de ses pommes de terre. Un changement dans l'origine des variété primeur et la concordance avec un début de saison de récolte explique des prix élevés, qui devraient baisser dans les jours et semaines à venir. Dans le même temps, les clients peuvent toujours se rabattre sur des pommes de terre beaucoup plus abordables, vendues moins de 1,50€ le kilo.