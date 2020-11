Paris : la vente à emporter et les livraisons désormais interdites après 22h

Nouveau tour de vis pour la restauration à Paris. Une semaine après la mise en place du nouveau confinement, la vente à emporter et les livraisons ne sont plus autorisées entre 22h et 6h du matin à partir de ce vendredi soir. La vente de boissons alcoolisées est également interdite dans ces horaires. En pratique, les restaurants et débits de boissons doivent donc fermer leurs portes dès 22h.