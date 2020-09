A Montpellier, pour éviter les amphis bondés, les étudiants alternent "présentiel" et "distanciel"

Chaque semaine, une partie des étudiants de licence et master ira normalement sur le campus, tandis que l’autre suivra les cours à distance. En alternance, donc. Les étudiants dont le numéro de carte se termine par un numéro impair étaient présents ce lundi, jusqu'à vendredi, dans les amphis. Les autres s’y rendront la semaine du 5 au 9 octobre. Et ainsi de suite jusqu’à la fin du semestre. "Nous avions un problème d’espace car les locaux sont trop petits. Pour pallier à cette difficulté, nous avons décidé de prendre cette mesure drastique de réduction des flux", explique Patrick Gilli, président de l’université Paul-Valéry.

Début septembre, plus de 21.000 étudiants ont fait leur rentrée à l'université Paul-Valéry de Montpellier (Hérault). Difficile néanmoins de faire respecter à la lettre les gestes barrières. La faculté, dont plus d'une quinzaine d'étudiants ont été testés positifs au Covid-19 depuis la rentée, a donc décidé que les cours allaient passer "en semi-distanciel", dans le but de limiter la circulation du virus.

Afin d'assurer une continuité pédagogique, des caméras ont été installées dans les amphis et les cours seront disponibles en streaming et en replay via la plateforme numérique Moodle. Étudiants et enseignants pourront également échanger, par le biais d’une messagerie dédiée, pour discuter des cours. Le bilan est plutôt positif à l'issue de la première journée, à en croire le corps enseignant.

"Le public dans l’amphithéâtre est moins nombreux et dont aussi plus attentif. Et ceux qui sont à distance ont pu intervenir", constate, à l'issue de cette première journée, Catherine Peyroux, maître de conférence en sciences de gestion à l’Université Paul-Valéry. Question matériel, iI a aussi été prévu, si besoin, des achats d’ordinateurs par l'Université. Ils seront mis à la disposition de ceux qui n’en possèdent pas encore.