Covid-19 : BlaBlaCar ne relancera pas ses bus avant le printemps 2021

Le réseau de covoiturage, plus flexible, a mieux résisté à la crise que d'autres moyens de transport, comme le train, se félicite Blablacar. Le service de bus pourrait être relancé entre la mi-mars et la fin mars 2021. "On parie qu'on aura quitté le stop & go, le confinement/déconfinement. Les annonces de ces derniers jours sur les vaccins ont l'air d'aller dans ce sens", a souligné son directeur général.