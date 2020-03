La chasse reste-t-elle autorisée malgré les mesures de confinement ?

Mercredi 18 mars, en fin de journée, le candidat EELV à la mairie David Belliard a posté un message en ce sens via son compte Twitter. L'écologiste a dénoncé l'influence du "lobby de la chasse" et la mise en place d'une "exception de confinement pour les chasseurs". Dans la période actuelle, il souhaiterait que l'on "laisse tranquilles" les animaux.

Alors que les Français s'habituent chaque jour un peu plus au confinement, certains continuent à sortir de chez eux armés de leur attestation de déplacement dérogatoire. Si un rendez-vous médical ou l'assistance à un proche en détresse est un motif jugé valable pour échapper au confinement, la chasse fait-elle partie elle aussi des activités "autorisées" ?

Les chasseurs sont-ils concernés par une exception de confinement ? Interrogé par LCI, le ministère de l'Intérieur se fend d'une réponde claire et concise. "Non, cette activité qui peut s'apparenter à un loisir n'est pas permise, sauf autorisation préfectorale pour lutter contre un animal nuisible ou menaçant", indique-t-on place Beauvau. Quiconque serait donc contrôlé en train de chasser sur le territoire est donc passible d'une amende de 138 euros, à l'instar des cyclistes loin de chez eux ou des promeneurs qui se rendent dans les parcs.

Ce dernier, via sa page Facebook, a indiqué le 17 mars que "toutes les chasses collectives" étaient interdites. Dans le même temps, "certaines chasses individuelles" demeuraient quant à elles "possibles", à condition de revêtir un "enjeu sanitaire". Willy Schraen cite alors les prélèvements "des corvidés qui sont très importantes pour limiter les dégâts sur les semis de printemps, ou l'approche du sanglier là où c'est nécessaire, pour les mêmes raisons".

L'Office français de la biodiversité, nouvellement créé et qui remplace entre autres l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, confirme cette interdiction formelle. Pourquoi dès lors David Belliard a-t-il posté un tel message ? Simplement parce qu'au moment où il l'a mis en ligne, mercredi 18 en milieu d'après-midi, les autorités n'avaient pas encore resserré la vis. Dans un premier temps, une forme de tolérance avait été annoncée, relayée par la Fédération nationale des chasseurs et son président, Willy Schraen.

Le président de la Fédération avait prévenu qu'il pourrait revenir vers ses adhérents en cas d'évolution de la situation, ce qu'il a fait hier jeudi, avec un nouveau message, teinté de surprise. "Suite à mon premier communiqué, qui avait été validé par le ministère, de nouveaux changements entrent en action dès aujourd'hui", écrit-il en introduction.

Par la suite, il liste toutes les évolutions observées en l'espace de quelques jours. "Toute action de régulation ou de chasse est dorénavant interdite. Le piégeage et le gardiennage sont dorénavant interdits. L'agrainage du petit gibier, ou des sangliers est dorénavant interdit." Derrière ce durcissement des mesures, il voit l'influence de "l'écologie punitive", qui continue à ses yeux "son travail politique contre les ruraux et la chasse en général". Des militants qui auraient obtenu gain de cause, poursuit-il, "en faisant le siège du ministère de l'écologie".

Même en période d'épidémie, les querelles entre "pro" et "anti" chasse continuent donc de plus belle. Les opposants à la chasse à courre se réjouissent notamment que la fin de la saison soit anticipée d'une quinzaine de jours, elle qui devait s'achever au 31 mars. À l'instar des autres activités, la traque des sangliers, cerfs et autres perdrix ne reprendra qu'après une décision officielle des autorités.

En résumé, il est donc inexact, aujourd'hui, de dire que tous les chasseurs sont exemptés de confinement, comme l'a sous-entendu David Belliard. En revanche, il est vrai que certaines formes (marginales) de chasse, pratiquées individuellement, ont été dans un premier temps tolérées. Une décision sur laquelle sont rapidement revenues les autorités, qui considèrent désormais que la chasse doit être aujourd'hui proscrite en France, sauf exception préfectorale. Elles ont ainsi, en l'espace de quelques jours, changé leur fusil d'épaule.