Covid-19 : la "règle des six" a-t-elle vraiment montré son efficacité ?

"La règle, c'est six maximum". Le message posté sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron a presque une allure de slogan. Il vise à limiter au maximum les interactions sociales y compris dans la cellule familiale afin de freiner la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Contacté par LCI ce jeudi soir, le ministère de la Santé a apporté une précision importante : cette règle des six inclut également les enfants. Un couple avec deux enfants ne peut donc, en théorie, recevoir plus de 2 personnes chez lui.

Mais cette règle est déjà en partie caduque : le gouvernement britannique a en effet relevé jeudi le niveau d'alerte pour Londres et sept autres zones en Angleterre, interdisant à quelque onze millions d'habitants supplémentaires de rencontrer amis et famille à l'intérieur dès samedi. Ce niveau implique que les membres de foyers différents, quel que soit leur nombre, n'ont plus le droit de se rencontrer à l'intérieur, que ce soit chez eux ou à l'intérieur des pubs ou restaurants.

S'il semble difficile et précoce de tirer les enseignement de la mise en place d'une telle mesure, le chiffre choisi par les différentes gouvernements prête lui à discussion. En France, ce dernier coïncide avec celui retenu dans le cadre du protocole sanitaire renforcé dans les restaurants des zones en alerte maximale effectif depuis le 6 octobre. Mais de l'avis de certains, observateurs plus symbolique qu'autre chose. "On aurait pu dire 7, 8, 9… On s’en fiche", a ainsi commenté ce jeudi sur BFMTV, le cardiologue Alain Ducardonnet estimant qu’il "n’y a pas de démonstration scientifique qui dise qu’à partir de 7 c’est beaucoup plus dangereux". Et d'insister sur le sens de cette mesure : "plus on est nombreux, plus il y a un risque de contamination".