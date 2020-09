Protocole sanitaire assoupli dans les écoles dès mardi : quelles sont les nouvelles règles ?

Les consignes sanitaires évoluent, pour les écoles maternelles et primaires. En suivant l'avis du Haut conseil de santé publique (HCSP) le gouvernement a décidé d'assouplir les règles sanitaires en place jusqu'à maintenant. Le HCSP, instance qui guide les décisions du gouvernement, estime "que les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la transmission du SARS-CoV-2". Alors à compter de ce mardi 22 septembre, la définition de cas contact change dans ces établissements scolaires.

Dans les faits, "lorsqu’un enfant sera confirmé cas positif à la Covid-19 dans une classe, la classe pourra désormais continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts", indique le ministère de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports, dans un communiqué. L'identification des personnes cas contacts, leur isolement éventuel, la fermeture possible de classes, voire d’écoles, s'appliqueront néanmoins lorsque qu’il y aura au moins trois cas confirmés dans la même classe. En considérant que ces enfants ne viennent pas de la même famille ou ne vivent pas dans le même foyer, précise le ministère. Le professeur lui, ne sera plus considéré comme un cas contact en raison du port du masque : "une mesure de protection efficace". Il ne sera donc pas invité à s'isoler s'il a côtoyé un élève non masqué et positif au Covid-19.

Sur quoi s'est basé le gouvernement pour faire évoluer ces directives ? Un avis du HSCP, du 17 septembre dernier qui explique deux choses notamment. La première, "en milieu scolaire les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la transmission de la Covid. Le risque de transmission existe surtout d’adulte à adulte et d’adulte à enfant et rarement d’enfant à enfant ou d’enfant à adulte", estime l'instance sanitaire. Il recommande donc, de "ne pas considérer un adulte encadrant comme contact s'il porte un masque en tissu répondant aux normes ou chirurgical". Ensuite, le Haut comité considère que les "transmissions surviennent surtout à l’intérieur du cercle familial ou lors de regroupements sociaux avec forte densité de personnes en dehors des établissements scolaires".