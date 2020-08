Dès ce mercredi, mesures sanitaires renforcées dans les Bouches-du-Rhône pour endiguer la reprise de l'épidémie

CORONAVIRUS - Face à la recrudescence des cas de coronavirus dans les Bouches-du-Rhône, le département a annoncé la fermeture des commerces alimentaires, bars et restaurants entre 23h et 6h du matin à partir de mercredi. Le port du masque devient obligatoire dans toute la ville de Marseille.

Dès ce mercredi et à partir de 23 heures, de nouvelles mesures pour lutter contre la reprise de l'épidémie de Covid-19 sont mises en place dans le département des Bouches-du-Rhône, a annoncé le préfet de Provence-Alpes-Côte-D’Azur. Les commerces alimentaires, les restaurants et les bars vont être fermés au public de 23h à 6h du matin dans tout le département. Le port du masque obligatoire est, quant à lui, étendu à toute la ville de Marseille. Pour le moment, les mesures sont applicables jusqu’au 30 septembre inclus et le préfet annonce une multiplication des contrôles de police et de gendarmerie pour faire respecter les mesures.

Depuis plusieurs jours, les indicateurs sont dans le rouge dans le département des Bouches-du-Rhône où le nombre de nouvelles contaminations est le plus élevé en France. Le taux d’incidence est de 177 pour 100.000 dans la cité phocéenne. Un chiffre bien plus élevé que la moyenne nationale qui est de 33 pour 100.000 habitants. Le préfet de la région PACA affirmait dès lundi que la situation dans la région, et plus particulièrement à Marseille, était "préoccupante".

"La situation est suffisamment alarmante pour que des mesures complémentaires puissent être envisagées", avait déclaré Christophe Mirmand. Ces mesures visent à "éviter un retour à un état d'urgence sanitaire local qui serait particulièrement préjudiciable", notamment économiquement.

Dans son communiqué, le préfet appelle au civisme et à la responsabilité des touristes et des habitants pour respecter les nouvelles mesures. Il encourage également les entreprises à inciter les employés à faire du télétravail et à porter un masque.