Six convives maximum, paiement à table... sous quelles conditions les restaurants pourront-ils rester ouverts à Paris ?

Selon l'AFP, le restaurateur devra mettre du gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les tables et non plus seulement à l'intérieur de l'établissement et les convives devront conserver leur masque la plupart du temps, sauf au moment de la consommation des plats. Aussi, le paiement à table sera privilégié et les clients seront "incités" à réserver pour éviter les attroupements aux abords des restaurants.

Toujours selon l'AFP, les clients devront laisser leur nom, leur numéro de téléphone et éventuellement leur email dans un "cahier de contact". Cela pour pourvoir les informer rapidement si quelqu'un qui a fréquenté l'établissement en même temps qu'eux est testé positif. Ils seraient également incités mais non pas obligés à télécharger l'application StopCovid.