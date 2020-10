Covid-19 : Toulouse et Montpellier en alerte maximale mardi, Aix-Marseille toujours sous surveillance

C’est au tour de deux nouvelles villes de passer en alerte maximale. À partir de mardi, Toulouse et Montpellier vont rejoindre Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille, passées samedi en "zone d'alerte maximale", comme c'était déjà le cas à Paris, à Aix-Marseille, ainsi qu'en Guadeloupe.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait prévenu dès jeudi que Toulouse, la 4e ville de France, et Montpellier, "présentent des caractéristiques épidémiques inquiétantes". Dans son dernier bulletin publié vendredi, l'Agence régionale de la Santé Occitanie, confirmait les propos du ministre et a fait part de 157 hospitalisations (dont 47 en réanimation) dans l'Hérault, et 145 (dont 40 en réanimation) en Haute-Garonne.

Face à cette inquiétante remontée, le préfet d'Occitanie et de Haute-Garonne Etienne Guyot a réuni par audioconférence plusieurs maires de la métropole toulousaine pour leur faire part de ce nouveau stade d'alerte, synonyme de nouvelles restrictions. "Dix-sept communes de l'agglomération toulousaine passent du niveau d’alerte renforcée au niveau d’alerte maximale. De plus, un certain nombre de communes (...) qui appartiennent au bassin de vie toulousain vont passer en niveau d'alerte renforcée", a indiqué le préfet.