Nouvelles restrictions : ce qui reste en vigueur ou toléré après les annonces d'Emmanuel Macron

Des annonces mais aussi des exceptions. Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir de nouvelles restrictions alors que les dernières données épidémiologiques se veulent alarmantes quant à la situation sanitaire en France. Parmi les nouvelles mesures annoncées par le chef de l'Etat : celle d'un couvre-feu en vigueur dans huit métropoles ainsi que Paris et l'Île-de-France.

Le président de la République a toutefois souligné qu'il ne s'agissait pas ici du même scénario que celui qu'avait connu le pays lors de la première vague et pour cause, plusieurs établissements fermés au printemps demeurent ouverts et il est toujours possible de circuler en France et ce, sans limitation de distance.