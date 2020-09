"On est train de nous achever" : le cri du cœur de Philippe Etchebest après les annonces d'Olivier Véran

"Je ne pensais pas que c'était possible de faire ça". Après le tour de vis imposé aux principales villes du pays, notamment à Marseille où bars et restaurants vont devoir fermer, Philippe Etchebest a dénoncé ce jeudi sur LCI une situation "dramatique" pour son secteur et regretté qu'on "stigmatise" la profession.

"On n'est pas plus dangereux que d'autres et la différence que nous avons ici dans nos établissements c'est que nous cadrons les choses", rage le médiatique chef bordelais. Et de renchérir : "Ça a déjà été très compliqué pendant ce confinement mais là le problème c'est qu'on est en train de nous achever, j'ai l'impression qu'on ne veut plus de nous".