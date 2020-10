Covid-19 : théories complotistes et méfiance envers le vaccin sont liées, selon une étude

La fausse théorie à laquelle les participants adhèrent le plus, est celle selon laquelle le coronavirus a été délibérément fabriqué dans un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, d'où est partie l'épidémie. Quelque 37% des participants espagnols et 33% des participants mexicains jugent cette théorie "fiable", idem pour 22 et 23% des répondants aux Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Et la fausse affirmation selon laquelle la pandémie de Covid-19 "fait partie d'un plan pour imposer la vaccination mondiale" est jugée fiable par 22% des participants mexicains, 18% des participants irlandais, espagnols et américains, et 13% des participants britanniques.

Les personnes ayant participé à l'enquête ont été interrogés à la fois sur la fiabilité qu'ils accordent à ces différentes théories et sur leurs intentions quant à un futur vaccin, à chaque fois en répondant avec un chiffre sur une échelle de 1 à 7. Selon les chercheurs, même une petite augmentation de la croyance en ces théories entraîne une baisse importante de la confiance dans les vaccins chez les interrogés.