VIDÉO - En colère d'être oubliés par le gouvernement, les "extras" de la restauration ont bloqué le périphérique parisien

Couvre-feux et reconfinements locaux sont envisagés par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, alors que le Premier ministre Jean Castex a confirmé ce lundi que la France était percutée de plein fouet par la deuxième vague. Mais ce serait un drame pour les intermittents de la restauration et les personnels de l'événementiel. Les maîtres d’hôtel, serveurs et cuisiniers "en extra" ne sont plus appelés en renfort depuis plus de six mois. Les cocktails, salons et autres événements qui les emploient tout au long de l'année sont tous annulés.

Ce mardi matin, ils étaient entre 300 et 400 à bloquer le périphérique, au niveau de la Porte de Saint-Cloud, pour dire leur colère et leur détresse. A 8h45, près de 480km de bouchons était recensés par Sytadin.