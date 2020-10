Forains, autocaristes et chauffeurs VTC se mobilisent, des blocages attendus à Paris ce lundi

Un lundi noir dans la capitale. Fortement impactées par la crise du coronavirus, plusieurs professions ont lancé un appel à la manifestation. VTC, forains, autocaristes ou encore professionnels du cirque prévoient ainsi des "opérations escargot" et des blocages à Paris et en Île-de-France. Selon un communiqué de la Fédération des forains de France, les forains fustigent des "annulations en cascade sans aucune concertation" et des "différences de traitement avec les entreprises du loisir sédentaires". Ils se mobilisent donc pour obtenir davantage de garanties au cœur d'une période des plus difficile. Les professionnels du secteur réclament, entre autres, la "création d'un fond de solidarité universel". Pour défendre ses revendications, le secteur lance un "mouvement national de mobilisation générale" avec notamment de nombreux blocages attendus en région parisienne. Une "opération escargot"est notamment prévue vers le péage de Saint-Arnoult (Yvelines). Les professionnels du monde du cirque ont, eux, annoncé des actions sur le boulevard périphérique.