La Belgique, Mbappé ou encore la fin des terrasses chauffées... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

C'est en revanche la douche froide en Belgique, qui fait face à une forte hausse des cas de Covid-19. Pour éviter un reconfinement généralisé, le pays a décidé de mettre en place des mesures drastiques. Dorénavant, le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à voir dans le cadre de leur "bulle de contact" a été abaissé de 15 à 5 personnes, pour les 4 semaines à venir. Les événements publics seront désormais limités à 100 personnes à l'intérieur, et 200 à l'extérieur, et le port du masque y sera obligatoire. Le télétravail est quant à lui fortement recommandé, et les Belges sont invités à faire leurs courses seuls, et ce pendant 30 minutes maximum.