Un groupe scolaire de la Drôme a-t-il aboli le port du masque sous la pression des parents d'élèves ?

Ce message, abondamment commenté et relayé, ne précise pas le nombre de l'établissement concerné. L'auteur ou autrice refuse d'ailleurs d'en dire davantage : "La source, c'est moi", explique-t-il ou elle. "Je suis en contact avec les parents. Mais pour la sécurité de ce responsable d'établissement, je tairai le lieu. Les enfants veulent continuer à jouer ensemble et ils en ont bien besoin."

Pour vérifier ces affirmations et tenter d'identifier l'établissement en question, LCI s'est tourné vers la Direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) de la Drôme. Elle explique qu'aujourd'hui, le port du masque reste obligatoire pour les élèves et les personnels dans les collèges et lycées. Et qu'il n'y a pas d'exception.

D'où pourrait venir cette rumeur ? Probablement d'un article paru dans le Dauphiné Libéré, qui expliquait il y a quelques jours que le port du masque n'était "pas obligatoire dans la cour de récréation" au sein de "l’ensemble scolaire Saint-Louis", établissement privé catholique sous contrat situé sur la commune de Crest.