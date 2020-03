"On a de quoi tenir dix jours" : une Lyonnaise nous raconte son confinement forcé sur un voilier en Polynésie

"Voilà quinze jours que nous avons l'interdiction de naviguer", témoigne Isabelle auprès de LCI. "Nous voulions rejoindre l'atoll de Rangiroa, mais on nous a dit qu'il était impossible de circuler. Nous n'avons presque plus d'essence et nous n'avons plus que pour 10 ou 12 jours de provisions", explique la Lyonnaise. "La première épicerie est à deux heures de catamaran. Il nous faudrait également deux heures de navigation pour rejoindre Papeete. On est coupé du monde."

Papeete, la capitale de Polynésie française, d'où le couple avait initialement prévu de décoller le 10 mai pour rejoindre la métropole. Comme ailleurs, les compagnies aériennes ont suspendu leurs rotations et il est impossible de programmer un voyage retour. Des vols internationaux ont été mis en place pour permettre aux non-résidents de quitter le territoire, soit 3400 personnes qui ont déjà trouvé une solution de retour, annonçait, le 27 mars, le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française.

Pour autant, au moins une cinquantaine d'habitants de métropole seraient restés sur le carreau, comme ces deux voyageurs. "Je suis sûre qu'il y a d'autres non-résidents dans notre situation sur l'archipel", s'avance Isabelle. "Nous nous sommes déclarés auprès du Haut-Commissariat, mais nous n'avons pas de nouvelles."

Problème : en fin de semaine dernière, le Haut-Commissariat indiquait que "l'ultime possibilité à moyen terme" pour rentrer en métropole était le vol affrété par United Airlines samedi soir. Sollicité par LCI, le Haut-Commissariat n'avait pas pu être joint ce mardi.