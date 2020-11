La RATP va supprimer un métro sur deux en heures creuses à partir de mercredi

TRANSPORT EN COMMUN - La RATP et Île-de-France Mobilité ont décidé de réduire de 50% le nombre de métros en heures creuses, à l’exception de la ligne 13. Des ajustements sont aussi à prévoir sur le RER E et les transiliens J et L.

Depuis le reconfinement, la fréquentation est en baisse dans les métros et RER de la région Île-de-France. La RATP et Île-de-France Mobilité ont donc décidé de réduire le trafic des métros de 50% dans la région, en heures creuses. Contrairement au premier confinement, les écoles sont ouvertes et de nombreuses personnes continuent de se rendre au travail tous les jours. Malgré cela, la baisse de fréquentation reste importante dans les transports en commun et atteint 70% sur l’ensemble de la journée et près de 50% pendant les heures de pointe. D’après les informations du Parisien, la RATP va réduire le trafic des métros de moitié à partir de mercredi, mais seulement pendant les heures creuses.

75 % des métros le week-end

La ligne 13, connue pour être l’une des plus fréquentées dans la région, ne sera quant à elle pas concernée par les suppressions. Les lignes automatiques, la 1 et la 14, devraient elles aussi circuler quasi-normalement même si quelques ajustements pourraient être mis en place en fonction de la fréquentation. Et pendant le week-end, tous les métros circuleront à 75 %, comme pour les vacances scolaires. En ce qui concerne les bus, seules quelques lignes devraient être touchées par une réduction du trafic et les tramways circuleront normalement.

RER et Transiliens

Les lignes du RER A, B, C et E ne seront pas touchés par la réduction du trafic. En revanche, sur le RER D, quelques trains vont être supprimés entre 9h et 16h. Même chose pour les lignes J et L du transilien où une douzaine d’allers-retours devraient être supprimés, toujours entre 9h et 16h.